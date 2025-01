NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Iberdrola von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 12,80 auf 15,00 Euro angehoben. Jene unter den europäischen, vertikal integrierten Energieversorgern, die stark auf Netzwerke ausgerichtet sind, sieht Analyst Ahmed Farman vor dem Hintergrund eines schwankungsreichen gesamtwirtschaftlichen Umfeldes, und auch mit Blick auf das Rohstoffumfeld, als "relativ defensive Investments" an. Nach einer Neubewertung der Risiko-Ertrags-Verhältnisse vor dem Start in die Berichtssaison der europäischen Versorger seien für 2025 nun Iberdrola, SSE und Enel seine "Top-Picks", schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2025 / 04:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2025 / 04:02 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.