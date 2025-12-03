Boeing Aktie

173,34EUR 0,16EUR 0,09%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

<
03.12.2025 21:40:14

Boeing Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach aktuellen Auslieferungsstatistiken auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Im November seien von dem Flugzeugbauer wohl 42 Jets ausgeliefert worden, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies stehe im Verhältnis zu 53 im Oktober und 55 im September./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 255,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 202,54 		Abst. Kursziel*:
25,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 202,54 		Abst. Kursziel aktuell:
25,90%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

