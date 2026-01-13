JOST Werke Aktie

58,60EUR -0,40EUR -0,68%
JOST Werke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.01.2026 08:59:30

JOST Werke Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke nach einem Gespräch mit Unternehmenschef Joachim Du?rr und Finanzchef Oliver Gantzert "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. , Übernahmen blieben auf der Agenda des Lkw- und Trailer-Zulieferers, schrieb Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem komme der Schuldenabbau nach der Finanzierung der Hyva-Übernahme voran./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
Unternehmen:
JOST Werke AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
58,40 € 		Abst. Kursziel*:
16,44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
58,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,04%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JOST Werke AG

mehr Nachrichten

Analysen zu JOST Werke AG

mehr Analysen
08:59 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.25 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.25 JOST Werke Buy Warburg Research
14.11.25 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.25 JOST Werke Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

JOST Werke AG 58,90 -0,17% JOST Werke AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
09:25 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:24 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
09:24 Philips Market-Perform Bernstein Research
09:23 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
09:22 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
09:12 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
08:59 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:58 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
08:57 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
08:55 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
08:55 Michelin Outperform Bernstein Research
08:54 Scout24 Overweight Barclays Capital
08:53 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
08:52 Michelin Underweight Barclays Capital
08:51 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
08:50 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
08:49 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
08:49 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
08:49 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
08:48 TUI Market-Perform Bernstein Research
08:48 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
08:48 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
08:47 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08:42 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:40 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
08:40 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
08:39 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:35 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:33 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
08:33 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
08:32 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
08:15 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
08:14 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
08:13 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
08:11 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
08:11 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
08:10 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
07:57 Michelin Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:57 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:54 Zalando Overweight Barclays Capital
06:55 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
06:54 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
06:54 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
06:53 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen