JOST Werke Aktie
|58,60EUR
|-0,40EUR
|-0,68%
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke nach einem Gespräch mit Unternehmenschef Joachim Du?rr und Finanzchef Oliver Gantzert "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. , Übernahmen blieben auf der Agenda des Lkw- und Trailer-Zulieferers, schrieb Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem komme der Schuldenabbau nach der Finanzierung der Hyva-Übernahme voran./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58,40 €
|
Abst. Kursziel*:
16,44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,04%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JOST Werke AG
|
09.01.26
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
09.01.26
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.01.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
29.12.25
|Börse Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
23.12.25
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.12.25
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
18.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu JOST Werke AG
|08:59
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|08:59
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|08:59
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|JOST Werke AG
|58,90
|-0,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|09:23
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|09:22
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:58
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|08:55
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|08:55
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:54
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|08:53
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|08:51
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|08:50
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:48
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|08:48
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:48
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:40
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:15
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:14
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:10
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|06:55
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:54
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:54
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.