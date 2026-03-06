Roche Aktie
|342,50CHF
|-9,00CHF
|-2,56%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 349 Franken auf "Neutral" belassen. In der Phase-II-Studien des Partners Zealand Pharma mit dem Abnehmmittel Petrelintide sei die Gewichtsreduktion geringer gewesen als gedacht, das Präparat sei allerdings besser vertragen worden, schrieb James Quigley am Freitag. Nun müsse man sich in besondere die Dosis anschauen. Quigley rechnet am Freitag mit schwächelnden Roche-Aktien./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
349,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
351,50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-0,71%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
342,50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,90%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
09:29
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Zürich: SMI verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
08:49
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Roche auf 'Neutral' - Ziel 349 Franken (dpa-AFX)
|
08:34
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Roche auf 'Neutral' - Ziel 350 Franken (dpa-AFX)
|
05.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI fällt letztendlich (finanzen.at)
|
05.03.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Verluste in Zürich: So performt der SMI aktuell (finanzen.at)