Roche Aktie
|342,50CHF
|-9,00CHF
|-2,56%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Die Phase-II-Studiendaten des Partners Zealand Pharma mit dem Abnehmmittel Petrelintide hätten etwas weniger Gewichtsverlust gezeigt als gedacht, schrieb Richard Vosser am Freitag. In einer Phase-III-Studie sei aber immer noch eine Gewichtsreduktion im mittleren Zehn-Prozent-Bereich möglich, wenn der Anteil besser ansprechender weiblicher Probanden höher liege. Vosser rechnet bei Roche daher nur mit einem kleinen Kursverlust./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
350,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
351,50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-0,43%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
342,50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,19%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
09:29
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Zürich: SMI verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
08:49
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Roche auf 'Neutral' - Ziel 349 Franken (dpa-AFX)
|
08:34
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Roche auf 'Neutral' - Ziel 350 Franken (dpa-AFX)
|
05.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI fällt letztendlich (finanzen.at)
|
05.03.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Verluste in Zürich: So performt der SMI aktuell (finanzen.at)