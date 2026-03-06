NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Ziel von 38 Euro belassen. Der europäische Bankensektor sei dem Gesamtmarkt seit der Eskalation im Nahen Osten klar hinterhergelaufen, schrieb Anke Reingen in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die direkten Auswirkungen seien begrenzt, entscheidender seien Zweitrundeneffekte. Hauptbelastung für Banken sei die Bremswirkung für die Wirtschaft durch höhere Inflation, höhere Zinsen und gesunkenes Vertrauen. Europa sei zwar recht wenig von Energielieferungen aus Nahost abhängig, globale Verschiebungen trieben aber die Preise. Ein Anstieg des Ölpreises um 15 Dollar je Barrel erhöhe den Verbraucherpreisindex der Eurozone um 0,3 Prozentpunkte. Die Anleger preisten daher Zinssenkungen der Notenbanken aus. Reingen ist im Sektor sehr selektiv, die Deutsche Bank gehört allerdings zu den Favoriten./ag/tih



