Deutsche Bank Aktie

27,56EUR -0,43EUR -1,54%
Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

06.03.2026 07:53:55

Deutsche Bank Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Ziel von 38 Euro belassen. Der europäische Bankensektor sei dem Gesamtmarkt seit der Eskalation im Nahen Osten klar hinterhergelaufen, schrieb Anke Reingen in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die direkten Auswirkungen seien begrenzt, entscheidender seien Zweitrundeneffekte. Hauptbelastung für Banken sei die Bremswirkung für die Wirtschaft durch höhere Inflation, höhere Zinsen und gesunkenes Vertrauen. Europa sei zwar recht wenig von Energielieferungen aus Nahost abhängig, globale Verschiebungen trieben aber die Preise. Ein Anstieg des Ölpreises um 15 Dollar je Barrel erhöhe den Verbraucherpreisindex der Eurozone um 0,3 Prozentpunkte. Die Anleger preisten daher Zinssenkungen der Notenbanken aus. Reingen ist im Sektor sehr selektiv, die Deutsche Bank gehört allerdings zu den Favoriten./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 18:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
28,18 € 		Abst. Kursziel*:
34,82%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
27,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,91%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

