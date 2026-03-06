DHL Group Aktie

46,96EUR 1,30EUR 2,85%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

06.03.2026 07:21:08

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die DHL Group von 43 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Marco Limite sieht durch die Nahost-Eskalation Schub für die Gewinnentwicklung der Bonner, wie er am Donnerstagabend schrieb. DHL sei ein "Luftfracht-Player" und hier ergebe sich ein günstiges Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Mit Blick auf die Ziele des Logistikkonzerns für 2026 sieht Limite eher Chancen als Risiken./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 20:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
45,78 € 		Abst. Kursziel*:
17,96%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
46,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,24%
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

