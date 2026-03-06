Lufthansa Aktie

06.03.2026 07:53:13

Lufthansa Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen mit einem Kursziel von 7,75 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Fluggesellschaft habe die Erwartungen mit dem operativen Gewinn (Ebit) zwar übertroffen, sonderlich überzeugend sei die Entwicklung aber nicht, schrieb Alex Irving am Freitag. Zudem scheine der Konzern bei dem für 2026 avisierten deutlichen Ebit-Wachstum weder die in den vergangenen Tagen stark gestiegenen Treibstoffkosten noch die generellen Auswirkungen des Iran-Krieges zu berücksichtigen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 06:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 06:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
7,75 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
8,19 € 		Abst. Kursziel*:
-5,40%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
8,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,91%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

