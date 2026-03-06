Sartorius Stedim Biotech Aktie
|168,80EUR
|-1,15EUR
|-0,68%
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
Sartorius Stedim Biotech Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius Stedim zwar von 240 auf 210 Euro gesenkt, die Aktien aber nach ihrer Underperformance wieder von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Seit der Abstufung zu Jahresbeginn von Sartorius und der Tochter Stedim sei die Bewertung inzwischen merklich gesunken, gerade bei letzterer, schrieb Charles Weston am Freitag. Die Bewertung sei enorm niedrig, sowohl historisch als auch im Konkurrenzvergleich mit Thermo Fisher Scientific und Danaher./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
171,40 €
Abst. Kursziel*:
22,52%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
168,80 €
Abst. Kursziel aktuell:
24,41%
Analyst Name::
Charles Weston
KGV*:
-
