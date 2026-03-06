Sartorius Stedim Biotech Aktie

WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

06.03.2026 07:42:18

Sartorius Stedim Biotech Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius Stedim zwar von 240 auf 210 Euro gesenkt, die Aktien aber nach ihrer Underperformance wieder von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Seit der Abstufung zu Jahresbeginn von Sartorius und der Tochter Stedim sei die Bewertung inzwischen merklich gesunken, gerade bei letzterer, schrieb Charles Weston am Freitag. Die Bewertung sei enorm niedrig, sowohl historisch als auch im Konkurrenzvergleich mit Thermo Fisher Scientific und Danaher./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
171,40 € 		Abst. Kursziel*:
22,52%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
168,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,41%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

