Lufthansa Aktie

8,14EUR -0,09EUR -1,05%
Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

06.03.2026 08:27:30

Lufthansa Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Inmitten der Kursschwäche durch die Nahost-Eskalation und den Ölpreisanstieg habe die Airline die Erwartungen an 2025 getoppt, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Zudem sei der Ausblick sehr positiv./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 02:04 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 02:04 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
8,41 € 		Abst. Kursziel*:
-10,82%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
8,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,82%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Lufthansa AG

Analysen zu Lufthansa AG

10:00 Lufthansa Underweight Barclays Capital
09:59 Lufthansa Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:54 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:27 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
07:53 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
Aktuelle Aktienanalysen

11:25 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:24 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:21 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:21 SAFRAN Outperform Bernstein Research
11:17 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
11:02 RHI Magnesita buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:01 RHI Magnesita Sector Perform RBC Capital Markets
10:32 Merck Hold Deutsche Bank AG
10:31 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
10:28 Dürr Hold Deutsche Bank AG
10:25 Ströer Buy Deutsche Bank AG
10:24 RENK Buy Deutsche Bank AG
10:23 LANXESS Sell UBS AG
10:22 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
10:18 Symrise Equal Weight Barclays Capital
10:17 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:17 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
10:17 LANXESS Underweight Barclays Capital
10:16 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:16 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
10:15 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:08 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
10:06 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:05 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:04 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:02 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:00 Lufthansa Underweight Barclays Capital
09:59 Lufthansa Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:49 GFT Buy Warburg Research
09:48 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
09:34 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:34 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:33 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:14 PORR Hold Warburg Research
08:54 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:27 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
08:22 A.P. Moeller - Maersk A-S Equal Weight Barclays Capital
07:53 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
07:53 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07:48 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:42 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
07:36 Infineon Neutral UBS AG
07:30 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:21 DHL Group Overweight Barclays Capital
05.03.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
05.03.26 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
05.03.26 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
05.03.26 adidas Outperform Bernstein Research
05.03.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

