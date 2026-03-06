Lufthansa Aktie
|8,14EUR
|-0,09EUR
|-1,05%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
06.03.2026 08:27:30
Lufthansa Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Inmitten der Kursschwäche durch die Nahost-Eskalation und den Ölpreisanstieg habe die Airline die Erwartungen an 2025 getoppt, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Zudem sei der Ausblick sehr positiv./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 02:04 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 02:04 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7,50 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
8,41 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,82%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
8,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,82%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
