HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jost Werke nach Jahreszahlen von 66 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fabio Hölscher sieht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Aktie des Nutzfahrzeug-Zulieferers weiterhin als "gute Wahl" an. Positiv hob er die operative Gewinnmarge von 11,3 Prozent im Jahr 2023 hervor. Diese sei trotz Umsatzgegenwinds ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens im Zyklusverlauf, schrieb er./ck/mis



