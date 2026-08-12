PATRIZIA Aktie
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WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
PATRIZIA SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia nach Zahlen zum zweiten Quartal von 10,50 auf 11,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftsergebnisse der Immobiliengruppe besserten sich von einem niedrigen Niveau aus, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die steigende Profitabilität profitiere von früher getroffenen Maßnahmen zur Kostensenkung und zur Steigerung der Effizienz./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,60 €
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Abst. Kursziel*:
44,74%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
7,59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,93%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
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KGV*:
-
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