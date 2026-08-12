PATRIZIA Aktie

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WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3

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12.08.2026 09:45:05

PATRIZIA SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia nach Zahlen zum zweiten Quartal von 10,50 auf 11,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftsergebnisse der Immobiliengruppe besserten sich von einem niedrigen Niveau aus, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die steigende Profitabilität profitiere von früher getroffenen Maßnahmen zur Kostensenkung und zur Steigerung der Effizienz./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
Unternehmen:
PATRIZIA SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7,60 € 		Abst. Kursziel*:
44,74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7,59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,93%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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