NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 1086 auf 1437 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nachdem sich der europäische Internet-Sektor 2023 kaum vom Rückschlag des Vorjahres erholt habe, rechne er für 2024 mit einer Besserung, schrieb Analyst Marcus Diebel in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Er setzt auf die inzwischen deutlich gesunkenen Erwartungen, eine Steigerung der Profitabilität und der Barmittelzuflüsse, weiter sinkende Anleiherenditen sowie Fusionen und Übernahmen. Diebels bevorzugte Werte sind Hellofresh, Delivery Hero, CTS Eventim, Trainline und Ströer. Bei Delivery-Hero-Konkurrent Just Eat sollten indes die Wachstumssorgen wegen des harten Wettbewerbs und der weiter schwachen Konsumenten-Budgets anhalten./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2023 / 21:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.