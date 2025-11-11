Ströer Aktie
|35,40EUR
|-0,50EUR
|-1,39%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Der Werbekonzern habe die Schätzungen ein wenig verfehlt, aber wie erwartet den jüngst angepassten Jahresausblick bestätigt, schrieb Marcus Diebel am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Dass Ströer für 2026 lediglich eine Beschleunigung im Außenwerbegeschäft angekündigt habe, dürfte dem Markt nicht gefallen, da die Konsensschätzungen bereits ein Umsatz- und operatives Ergebniswachstum (Ebitda) von sechs beziehungsweise sieben Prozent beinhalteten. Sie dürften daher sinken - auch die für das Jahr 2027./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35,15 €
|
Abst. Kursziel*:
47,94%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
35,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,89%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
