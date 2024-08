ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Linde auf "Neutral" mit einem Kursziel von 487 US-Dollar belassen. Die offizielle Ankündigung des Gasekonzerns, mehr als zwei Milliarden US-Dollar in eine kanadische Produktionsstätte für grünen Wasserstoff mit dem US-Chemiekonzern Dow als Hauptkunden zu investieren, komme angesichts früherer Unternehmensaussagen dazu nicht überraschend, schrieb Analyst Joshua Spector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe dies bereits in seinen Schätzungen für den Auftragsbestand berücksichtigt./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2024 / 18:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2024 / 18:06 / GMT





