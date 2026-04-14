L'Oréal Aktie

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WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

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14.04.2026 11:29:38

LOréal Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Die Umsatzzahlen der Parfüm- und Kosmetiksparte des Luxusgüterkonzerns LVMH ließen uneinheitliche Rückschlüsse auf das Geschäft des Körperpflegekonzerns im ersten Quartal zu, schrieb Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 20:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
358,95 € 		Abst. Kursziel*:
19,79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
360,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,30%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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