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WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 350 Pence auf "Underweight" belassen. Die Markterwartungen für das Vorsteuerergebnis im Geschäftsjahr 2026 dürften nach der Warnung möglicherweise um bis zu 70 Prozent sinken, schrieb Harry Gowers am Donnerstag. Er erinnerte aber an die momentan hohe Volatilität im Konsens angesichts des Nahost-Kriegs./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Underweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3,50 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
3,91 £
|
Abst. Kursziel*:
-10,49%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
3,72 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,81%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
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