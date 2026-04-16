BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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16.04.2026 09:45:10

BMW Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die operative Marge im Auto-Geschäft dürfte mit 4 bis 6 Prozent innerhalb der für das Gesamtjahr angepeilten Spanne gelegen haben, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang Mai. An den Jahreszielen des Autobauers sollte sich nichts ändern./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Buy
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
81,88 € 		Abst. Kursziel*:
22,13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,31%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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