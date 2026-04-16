Volvo AB Aktie
|29,20EUR
|-0,23EUR
|-0,78%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Harry Martin beschäftigte sich am Mittwoch mit der Frage, wie viel attraktiver der vollelektrische Sattelzug Tesla Semi nun in einer "100 Dollar Ölpreis-Welt" ist. Theoretisch habe die Explosion der Diesel-Preise im Jahr 2026 bei gleichzeitig stabilen Strompreisen die Rechnung auf Basis der Gesamtbetriebskosten nun zulasten von Diesel-Lkw geändert. Abgesehen von den Zahlen auf dem Papier gebe es jedoch Hürden für die Elektrifizierung. Die Rechnung mache nämlich nur in wenigen Regionen mit Infrastruktur für Megawatt-Ladungen Sinn./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
290,00 SEK
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
318,60 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-8,98%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
318,60 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,98%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
|
13.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freitagshandel in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
10.04.26
|NASDAQ-Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
09.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
09.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Volvo (B)-Aktionäre freuen (finanzen.at)
|
09.04.26
|Erste Schätzungen: Volvo (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Volvo AB (B)
|08:30
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|01.04.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|08:30
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|01.04.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|15.04.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|01.04.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|26.03.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|08:30
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|31.03.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
Aktuelle Aktienanalysen
|08:59
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:53
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|08:42
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|08:41
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|08:30
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:28
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|BP Buy
|UBS AG
|07:59
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|07:58
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:56
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|07:55
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|07:54
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07:52
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|07:51
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|07:49
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:48
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|07:46
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:38
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|07:36
|Hermès Neutral
|UBS AG
|07:33
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07:28
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|07:16
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|06:39
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|15.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|15.04.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|15.04.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG