TotalEnergies Aktie
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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
16.04.2026 09:28:54
TotalEnergies Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson sieht nach einem Zwischenbericht der Franzosen 10 Prozent Spielraum für den Ergebniskonsens des ersten Quartals, wie er am Donnerstag schrieb. Der Quartalsbericht kommt am 29. April./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:09 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:09 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
93,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76,25 €
|
Abst. Kursziel*:
21,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
77,21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,45%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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