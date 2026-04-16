FUCHS Aktie
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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
16.04.2026 08:12:50
FUCHS SE VZ Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Die Langfristziele anlässlich des Kapitalmarkttags lägen beim Umsatz und operativen Ergebnis über den Markterwartungen, schrieb Angelina Glazova am Donnerstagmorgen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
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Unternehmen:
FUCHS SE VZ
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
49,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
37,90 €
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Abst. Kursziel*:
29,29%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
37,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,77%
|
Analyst Name::
Angelina Glazova
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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