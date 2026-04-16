DHL Group Aktie
|48,51EUR
|0,34EUR
|0,71%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
16.04.2026 09:34:30
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DHL Group von 51 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset stockte am Mittwoch seine Schätzungen für 2026 etwas auf und kappte sie für 2027./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 22:59 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
47,91 €
|
Abst. Kursziel*:
4,36%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
48,51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,07%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|09:34
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.04.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.04.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
