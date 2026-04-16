GEA Aktie
|61,60EUR
|0,35EUR
|0,57%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Das Geschäft des Anlagenbauers dürfte in den meisten Bereich im Vergleich mit dem Vorjahr zumindest stabil gewesen sein, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht Mitte Mai./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Hold
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
61,10 €
|
Abst. Kursziel*:
3,11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
61,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,27%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
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