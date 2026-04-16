easyJet Aktie
|4,35EUR
|-0,22EUR
|-4,79%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Sell" belassen. In einem Umfeld "kurzfristiger Unsicherheit in der Nachfrage", wie es der Billigflieger selbst genannt habe, sei es schwierig, höhere Kerosinkosten weiterzugeben, schrieb Jaime Rowbotham am Donnerstag anlässlich der Warnung des Unternehmens vor einer Gewinnenttäuschung. Die Markterwartungen dürften deutlich sinken, die Aktien seien aber seit dem Ausbruch des Nahost-Kriegs auch schon massiv gefallen./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Sell
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3,40 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
3,71 £
|
Abst. Kursziel*:
-8,33%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
3,75 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,23%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
12:27
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 mittags freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
14.04.26
|LSE-Handel: Börsianer lassen FTSE 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Dienstagshandel in London: So steht der FTSE 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
14.04.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 freundlich (finanzen.at)
|
14.04.26
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte eine easyJet-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
13.04.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.04.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 gibt am Montagnachmittag nach (finanzen.at)
Analysen zu easyJet plc
|12:06
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|09:17
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|4,34
|-5,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:41
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|12:06
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|10:26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|10:18
|DocMorris Sell
|UBS AG
|10:01
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:37
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:35
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:30
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:28
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:53
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|08:42
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|08:41
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|08:30
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:28
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|BP Buy
|UBS AG
|07:59
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|07:58
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:56
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|07:55
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|07:54
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07:52
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|07:51
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|07:49
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:48
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|07:46
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:38
|KION GROUP Buy
|UBS AG