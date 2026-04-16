Daimler Truck Aktie
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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Harry Martin beschäftigte sich am Mittwoch mit der Frage, wie viel attraktiver der vollelektrische Sattelzug Tesla Semi nun in einer "100 Dollar Ölpreis-Welt" ist. Theoretisch habe die Explosion der Diesel-Preise im Jahr 2026 bei gleichzeitig stabilen Strompreisen die Rechnung auf Basis der Gesamtbetriebskosten nun zulasten von Diesel-Lkw geändert. Abgesehen von den Zahlen auf dem Papier gebe es jedoch Hürden für die Elektrifizierung. Die Rechnung mache nämlich nur in wenigen Regionen mit Infrastruktur für Megawatt-Ladungen Sinn./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
40,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-16,26%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
42,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19,91%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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