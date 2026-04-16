Delivery Hero Aktie
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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Angesichts einer womöglich größeren Reform des EU-Übernahme-Regelwerks glaubt Analyst Giles Thorne wieder mehr an eine Übernahme von Delivery Hero durch Prosus, wie er in einem Kommentar am Donnerstag schrieb./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,57 €
|
Abst. Kursziel*:
63,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,62%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
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