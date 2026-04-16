TRATON Aktie
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WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Harry Martin beschäftigte sich am Mittwoch mit der Frage, wie viel attraktiver der vollelektrische Sattelzug Tesla Semi nun in einer "100 Dollar Ölpreis-Welt" ist. Theoretisch habe die Explosion der Diesel-Preise im Jahr 2026 bei gleichzeitig stabilen Strompreisen die Rechnung auf Basis der Gesamtbetriebskosten nun zulasten von Diesel-Lkw geändert. Abgesehen von den Zahlen auf dem Papier gebe es jedoch Hürden für die Elektrifizierung. Die Rechnung mache nämlich nur in wenigen Regionen mit Infrastruktur für Megawatt-Ladungen Sinn./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
31,42 €
|
Abst. Kursziel*:
14,58%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
31,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,14%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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