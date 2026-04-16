HENSOLDT Aktie
|83,08EUR
|2,84EUR
|3,54%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
16.04.2026 09:41:04
HENSOLDT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard rechnet mit soliden Ergebnissen, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang Mai schrieb./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
101,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81,74 €
|
Abst. Kursziel*:
23,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,57%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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