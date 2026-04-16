Eni Aktie
|23,47EUR
|0,42EUR
|1,82%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
16.04.2026 14:32:20
Eni Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth passte ihre Schätzungen am Donnerstag an die jüngsten Geschäftssignale aus der Versorgerbranche an./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
28,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23,08 €
|
Abst. Kursziel*:
23,48%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23,47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,46%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
12:27
|Zuversicht in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
14.04.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
13.04.26
|Schwache Performance in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
13.04.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag schwächer (finanzen.at)