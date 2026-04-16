FUCHS Aktie
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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
16.04.2026 08:11:15
FUCHS SE VZ Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele der Strategie FUCHS100 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Constantin Hesse am Donnerstagmorgen. Der Schmierstoffhersteller begeistere damit nicht gerade, sondern bleibe konservativ./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 01:44 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 01:44 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
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Unternehmen:
FUCHS SE VZ
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
55,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
37,90 €
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Abst. Kursziel*:
45,12%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
37,76 €
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Abst. Kursziel aktuell:
45,66%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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