FUCHS Aktie

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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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16.04.2026 08:11:15

FUCHS SE VZ Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele der Strategie FUCHS100 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Constantin Hesse am Donnerstagmorgen. Der Schmierstoffhersteller begeistere damit nicht gerade, sondern bleibe konservativ./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 01:44 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 01:44 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37,90 € 		Abst. Kursziel*:
45,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,66%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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