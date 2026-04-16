Schaeffler Aktie
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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Industriekonzern und Autozulieferer dürfte ordentlich ins Jahr gestartet sein, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang Mai./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8,15 €
|
Abst. Kursziel*:
4,29%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
8,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,66%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
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15.04.26
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|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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08.04.26
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