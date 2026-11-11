Drägerwerk vz. Aktie
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WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
Drägerwerk Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Drägerwerk beim Kursziel von 156 Euro mit "Buy" aufgenommen. Beim Medizin- und Sicherheitstechnik winke ein massiver Profitabilitätsschub, schrieb Christian Ehmann am Dienstag in seiner Kaufempfehlung. Er lobte die disziplinierte, auf Margen fokussierte Strategie der Lübecker für ihr immenses Gewinnpotenzial. Selbst unter konservativen Annahmen sei Drägerwerk sehr attraktiv./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
156,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
99,70 €
|
Abst. Kursziel*:
56,47%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
101,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,15%
|
Analyst Name::
Christian Ehmann
|
KGV*:
-
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|
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|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
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|15.01.26
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Aktien in diesem Artikel
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
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