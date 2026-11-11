Drägerwerk vz. Aktie

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WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

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11.11.2026 07:15:34

Drägerwerk Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Drägerwerk beim Kursziel von 156 Euro mit "Buy" aufgenommen. Beim Medizin- und Sicherheitstechnik winke ein massiver Profitabilitätsschub, schrieb Christian Ehmann am Dienstag in seiner Kaufempfehlung. Er lobte die disziplinierte, auf Margen fokussierte Strategie der Lübecker für ihr immenses Gewinnpotenzial. Selbst unter konservativen Annahmen sei Drägerwerk sehr attraktiv./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Buy
Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
156,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
99,70 € 		Abst. Kursziel*:
56,47%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
101,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54,15%
Analyst Name::
Christian Ehmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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