WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 62 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois überarbeitete in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick vor den Gesprächen zur Quartalsentwicklung (Pre-close calls) vor der Schweigeperiode in der Autobranche seine Schätzungen. Zwar dürften die Auswirkungen des Iran-Kriegs im ersten Quartal noch zu vernachlässigen sein, doch das Risiko habe sich auf spätere Zeiträume verlagert. Dabei erinnerte der Analyst daran, dass die meisten Autobauer zuvor im ersten Quartal den Tiefpunkt des Jahres gesehen hatten. Zu Mercedes schrieb er, dass die Geschäftsentwicklung im Pkw-Retailgeschäft im ersten Quartal durchwachsen gewesen sei, mit einem im Vorjahresvergleich womöglich etwas schwächeren Geschäft in Europa und einem Aufholen in den USA./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
53,07 €
|
Abst. Kursziel*:
13,06%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
53,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,17%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|08:20
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.03.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:20
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.03.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|08:20
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
