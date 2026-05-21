Mercedes-Benz Group Aktie
|49,82EUR
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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
21.05.2026 16:35:45
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Dies schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich der Präsentation des voll-elektrischen Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
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Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
70,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
49,38 €
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Abst. Kursziel*:
41,77%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
49,82 €
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Abst. Kursziel aktuell:
40,52%
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Analyst Name::
Jose M Asumendi
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse