Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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21.05.2026 16:35:45

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Dies schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich der Präsentation des voll-elektrischen Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:07 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
49,38 € 		Abst. Kursziel*:
41,77%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
49,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,52%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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