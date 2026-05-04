Mercedes-Benz Group Aktie
|48,56EUR
|-0,91EUR
|-1,83%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Analyst Stephen Reitman beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Autoherstellern mit den von US-Präsident Donald Trump angedrohten höheren Zöllen. Reitmann mutmaßt, dass Trump wohl verärgert sei, dass die im September vereinbarte Aufhebung der Zölle auf US-Industriegüter noch nicht den langwierigen EU-Gesetzgebungsprozess durchlaufen hat. Eine Beschleunigung könnte ihm zufolge daher die Zolleskalation entschärfen. Dennoch skalierte er seine Schätzungen für die Autobauer auf Zölle von 25 Prozent hoch und bezifferte die zusätzlichen Belastungen für dieses und das nächste Jahr. Sollte sich der höhere Zollsatz als dauerhafter erweisen, rechnet er mit einem Versuch, mindestens die Hälfte der Kosten wieder hereinzuholen, was dann wiederum Fragen zur Nachfrage der Konsumenten aufwerfe, schrieb er./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 00:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
49,01 €
|
Abst. Kursziel*:
24,48%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
48,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,62%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|08:15
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
