Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf eine US-Kapitalmarktveranstaltung und die Premiere des AMG GT-Coupes rein. Das Absatzziel für die USA bis 2030 hält er für ambitioniert. Durch die Tuningsubmarke AMG sieht er strukturelles Margenpotenzial./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
50,18 €
Abst. Kursziel*:
11,60%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
49,47 €
Abst. Kursziel aktuell:
13,21%
Analyst Name::
Tom Narayan
KGV*:
