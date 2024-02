ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 425 auf 530 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Meta-Tochter Facebook könnte 2024 zu einem der größten Marktanteilsgewinner im Werbemarkt werden, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dass der Konzern nun auch eine Dividende zahle, dürfte die Aktionärsbasis vergrößern - den Wert also für mehr Anleger interessant machen./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 07:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 07:08 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.