SFC Energy Aktie
|23,90EUR
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|1,70%
WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578
SFC Energy Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SFC Energy von 21,50 auf 26,00 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn hob in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum ersten Quartal seine Schätzungen für den Brennstoffzellen-Spezialisten. Er berücksichtigte dabei auch einen Auftrag aus der Ukraine und die höheren Jahresziele./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
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Unternehmen:
SFC Energy AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
26,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
16,94 €
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Abst. Kursziel*:
53,50%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
23,90 €
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Abst. Kursziel aktuell:
8,79%
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Analyst Name::
Michael Kuhn
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KGV*:
-
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