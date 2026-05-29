Knorr-Bremse Aktie

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WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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29.05.2026 10:49:24

Knorr-Bremse Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Der Finanzchef habe auf der "dbAccess European Champions Conference" starken Optimismus hinsichtlich der strategischen Ausrichtung, des Wachstums und der Margenentwicklung des Bremsenherstellers ausgestrahlt, schrieb Gael de-Bray in einem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
103,00 € 		Abst. Kursziel*:
11,65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
103,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,33%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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