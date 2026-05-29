Knorr-Bremse Aktie
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WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Der Finanzchef habe auf der "dbAccess European Champions Conference" starken Optimismus hinsichtlich der strategischen Ausrichtung, des Wachstums und der Margenentwicklung des Bremsenherstellers ausgestrahlt, schrieb Gael de-Bray in einem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
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Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
115,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
103,00 €
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Abst. Kursziel*:
11,65%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
103,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,33%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
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KGV*:
-
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|EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Bernd Spies, buy (EQS Group)
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