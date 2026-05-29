FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Der Finanzchef habe auf der "dbAccess European Champions Conference" starken Optimismus hinsichtlich der strategischen Ausrichtung, des Wachstums und der Margenentwicklung des Bremsenherstellers ausgestrahlt, schrieb Gael de-Bray in einem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET



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