Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

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29.05.2026 10:53:26

Adyen BV Parts Sociales Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Die Ausweitung der Kooperation mit Shopify bringe dem Bezahldienstleister keinen direkten Schub, sei aber ein weiteres Erfolgssignal, schrieb Justin Forsythe am Donnerstagabend./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
1 600,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
949,00 € 		Abst. Kursziel*:
68,60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
950,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
68,39%
Analyst Name::
Justin Forsythe 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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