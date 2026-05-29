ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Die Ausweitung der Kooperation mit Shopify bringe dem Bezahldienstleister keinen direkten Schub, sei aber ein weiteres Erfolgssignal, schrieb Justin Forsythe am Donnerstagabend./rob/ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 20:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.