FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Lanxess von 15 auf 17 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die geopolitische Lage sorge zwar gegenwärtig für Rückenwind, schrieb Peter Spengler am Freitag. Das Branchenumfeld bleibe allerdings herausfordernd./rob/ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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