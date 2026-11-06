Rheinmetall Aktie
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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall nach der Gewinnwarnung von 1200 auf 1000 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Adrien Rabier gestand am Donnerstag ein, dass seine Empfehlung im Dezember 2025 rein aus Bewertungsgründen ein Fehler war. Die damals schon laufende Korrektur habe sich wegen der Sektorschwäche und hauseigener Probleme fortgesetzt. Die Realität mit hohem Wertpotenzial aber fehlenden Kurstreibern habe sich bis heute nicht geändert. Solange die Aussichten nicht klarer seien, sieht er anderswo bessere Chancen - im Rüstungsbereich bei TKMS und Leonardo, noch mehr aber im Luftfahrtsegment bei Safran und MTU./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 19:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 000,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
830,50 €
|
Abst. Kursziel*:
20,41%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
815,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,59%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
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