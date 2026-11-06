AIR France-KLM Aktie

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WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

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06.11.2026 07:23:51

AIR France-KLM Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM auf 18 Euro verdoppelt und die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" ebenfalls doppelt hochgestuft. Analyst Andrew Lobbenberg reagierte damit am Donnerstag auf sinkende Treibstoffkosten, die sich nach den US-Zwischenwahlen abzeichnen. Er rechnet daher mit robusterer Nachfrage, allerdings auch einer schnelleren Normalisierung des zuletzt geopolitisch bedingt besonders starken Luftfracht- und Asiengeschäfts. Daher bleibt er für Lufthansa und Finnair vergleichsweise zurückhaltend, während er Air France-KLM, Ryanair und Norwegian empfiehlt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 21:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
12,73 € 		Abst. Kursziel*:
41,45%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
13,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,80%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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