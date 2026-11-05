Pfizer Aktie

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WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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05.11.2026 17:30:22

Pfizer Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Pfizer von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, obwohl der faire Wert von 29 auf 33 US-Dollar angehoben wurde. Analyst Elmar Kraus verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zunächst auf eine Erhöhung der Zielsetzungen nach dem Bericht zum dritten Quartal. Vor dem Hintergrund kommender Patentabläufe gewännen Einsparprogramme zunehmend an Bedeutung, doch die zeitliche Lücke bis zu den kommerziellen Beiträgen neuer Produkte bleibe ein zentrales Risiko. Die Abstufung begründete er außerdem noch mit dem jüngsten Kursanstieg./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Inc. Halten
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
$ 30,56 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 30,41 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Elmar Kraus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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