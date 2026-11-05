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WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Pfizer von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, obwohl der faire Wert von 29 auf 33 US-Dollar angehoben wurde. Analyst Elmar Kraus verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zunächst auf eine Erhöhung der Zielsetzungen nach dem Bericht zum dritten Quartal. Vor dem Hintergrund kommender Patentabläufe gewännen Einsparprogramme zunehmend an Bedeutung, doch die zeitliche Lücke bis zu den kommerziellen Beiträgen neuer Produkte bleibe ein zentrales Risiko. Die Abstufung begründete er außerdem noch mit dem jüngsten Kursanstieg./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Halten
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Elmar Kraus
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