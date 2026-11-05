Renault Aktie
|27,95EUR
|-0,61EUR
|-2,14%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
Renault Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Renault mit "Outperform" und einem Kursziel von 36 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Harry Martin bezeichnete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie den Autobauer als bevorzugte Möglichkeit, um seinen Ansatz zu verfolgen, der Volumenmarken gegenüber Premiummarken den Vorzug gibt. Renault mache operativ starke Fortschritte, die sich im Bewertungsniveau nicht widerspiegelten./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
28,62 €
|
Abst. Kursziel*:
25,79%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
27,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,80%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.
|
17:58
|Freundlicher Handel: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Paris: CAC 40 steigt am Mittag (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Paris: CAC 40 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Börse Paris: CAC 40 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.11.26
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|18:36
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|18:36
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|18:36
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|28,04
|-1,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:41
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|18:36
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|18:36
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|18:35
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|18:28
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|17:30
|Pfizer Halten
|DZ BANK
|17:28
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:27
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|17:26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|17:24
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|16:52
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|15:49
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:49
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|15:35
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|14:48
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|14:44
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:33
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.