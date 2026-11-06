International Consolidated Airlines Aktie
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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 550 Pence auf "Outperform" belassen. Die britisch-spanische Fluggesellschaft habe im dritten Quartal mit dem operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen verfehlt, schrieb Alex Irving am Freitag. Eine starke Entwicklung der Ticketpreise sei von den hohen Treibstoffkosten aufgezehrt worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
5,50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4,33 £
|
Abst. Kursziel*:
27,11%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4,33 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,99%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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