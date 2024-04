NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta von 600 auf 570 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, was den Umsatz und die Nachfragetrends bei Werbung betreffe, schrieb Analyst Brad Erickson am Mittwoch nach dem Zwischenbericht. Der Social-Media-Konzern gehe aber beim Thema Künstliche Intelligenz in die Offensive, und das mit hohen Kosten. Das hätten die Anleger in diesem Ausmaß nicht erwartet. Erickson kappte seine Schätzungen, würde die Aktien aber weiter kaufen./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2024 / 23:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2024 / 23:49 / EDT



