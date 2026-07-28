Michelin Aktie

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28.07.2026 10:37:19

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Michelin nach Zahlen von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Reifenherstellers im ersten Halbjahr hätten in der Gesamtheit den Erwartungen entsprochen, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Gegenwind von der Währungsseite sei abgeflacht./rob/mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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