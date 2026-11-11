RWE Aktie
|59,06EUR
|0,92EUR
|1,58%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
11.11.2026 14:38:21
RWE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Alexander Wheeler hob am Mittwoch nach den Neunmonatszahlen des Energiekonzerns vor allem das starke Handelsgeschäft hervor./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
66,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
58,00 €
|
Abst. Kursziel*:
13,79%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
59,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,75%
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RWE AG St.
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13:09
|RWE-Aktie klettert: Starker Energiehandel treibt auch im dritten Quartal an - Erwartungen geschlagen (dpa-AFX)
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|ROUNDUP 2/Dank Energiehandel: RWE überrascht positiv - Aktie im Plus (dpa-AFX)
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Analysen zu RWE AG St.
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|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|RWE Buy
|UBS AG
|14:38
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|RWE Buy
|UBS AG
|14:38
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|RWE Buy
|UBS AG
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|58,96
|1,41%
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|14:40
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:38
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|14:38
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14:37
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:37
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|14:36
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12:49
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12:04
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:04
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|11:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:54
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:48
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10:48
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:47
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:45
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:35
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:34
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:33
|KSB Buy
|Warburg Research
|10:25
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09:16
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG