OHB Aktie
|201,00EUR
|-10,00EUR
|-4,74%
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
OHB SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für OHB nach Zahlen mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick sei es ein solides drittes Quartal, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag. Eine schwächere Umsatzentwicklung sei mit Profitabilität ausgeglichen worden. Die Zielsetzungen habe das Raumfahrtunternehmen bestätigt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:41 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:41 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: OHB SE Buy
|
Unternehmen:
OHB SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
280,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
273,00 €
|
Abst. Kursziel*:
2,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
201,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,30%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu OHB SE
|
10:42
|ROUNDUP: Raumfahrtkonzern OHB auf Kurs zu Jahreszielen - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
10:36
|AKTIE IM FOKUS: OHB sacken nach Auftaktgewinnen ab - Ergebnis enttäuscht (dpa-AFX)
|
10:03
|TecDAX-Wert OHB SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OHB SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel SDAX beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
08:00
|EQS-News: Finanzergebnisse Q3 2026 – Starke erste neun Monate mit profitablem Wachstum (EQS Group)
|
08:00
|EQS-News: Financial results Q3 2026 – Strong first nine months with profitable growth (EQS Group)
|
11.11.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu OHB SE
Aktien in diesem Artikel
|OHB SE
|201,00
|-4,74%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:03
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|09:15
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|08:57
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|08:37
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|08:30
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:24
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:20
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Einhell Germany vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:54
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:50
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:49
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets